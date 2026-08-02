Usa, sparatoria in un fast food dell'Idaho: tre morti e sette feriti

Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche, in una sparatoria avvenuta sabato pomeriggio in un ristorante In-N-Out Burger a Twin Falls, nello stato americano dell’Idaho. La polizia ha rinvenuto il corpo del presunto responsabile poco distante dal locale, senza chiarire se sia compreso nel bilancio delle vittime. Le autorità non hanno ancora diffuso l’identità delle persone coinvolte, mentre proseguono le indagini per accertare il movente e ricostruire la dinamica dell’attacco.