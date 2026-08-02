Perù, precipita aereo turistico: 13 morti, 7 sono italiani

Un piccolo aereo turistico è precipitato nei pressi di Nazca, nel sud del Perù, causando la morte di 13 persone. Tra le vittime figurano sette italiani, due spagnoli e due tedeschi, secondo le autorità peruviane. Il velivolo, della compagnia privata Aerodiana, era decollato dall’aeroporto di Pisco per un volo panoramico sulle celebri Linee di Nazca. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i magistrati per il recupero delle salme, mentre il governo peruviano ha avviato il coordinamento con le ambasciate dei Paesi coinvolti per assistere le famiglie delle vittime.