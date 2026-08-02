Papa Leone XIV, l'appello in spagnolo: "Pace e giustizia per Ceuta"

Ancora una preghiera per la “pace nel mondo”. È quella che Papa Leone XIV ha rivolto ai fedeli questa mattina parlando a braccio al termine dell’Angelus. “Cessino le guerre e si trovino situazioni diplomatiche ai conflitti”, ha detto Prevost ricordando “tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e gli indifesi” come “bambini, anziani e malati”. Al termine della preghiera, Papa Leone XIV ha poi espresso la propria preoccupazione per “l’allarmante situazione” a Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco. Prevost, parlando a braccio in spagnolo, ha lanciato un appello affinché si trovino soluzioni di “pace, stabilità e giustizia”.