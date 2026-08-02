Pakistan, proteste in aumento in Kashmir dopo 57 giorni di mobilitazioni

Le proteste esplose a Rawalakot, nel Kashmir amministrato dal Pakistan, si sono estese alla capitale regionale Muzaffarabad dopo 57 giorni di manifestazioni. Venerdì due persone sono morte negli scontri tra dimostranti e forze dell’ordine, mentre sabato la città è apparsa calma ma con strade bloccate da pietre e veicoli incendiati e attività commerciali chiuse. La mobilitazione è guidata dal Joint Awami Action Committee, che chiede l’abolizione di 12 seggi riservati in assemblea ai rifugiati provenienti dal Kashmir controllato dall’India.