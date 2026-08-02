Libano, volontari ricostruiscono il monastero a Zawtar al-Gharbieh

Volontari del villaggio libanese di Zawtar al-Gharbieh hanno iniziato a liberare dalle macerie il Monastero di Nostra Signora dell’Annunciazione, gravemente danneggiato durante il conflitto tra Hezbollah e Israele. L’edificio, considerato da anni un simbolo di convivenza in una comunità a maggioranza sciita, presenta muri segnati dai proiettili, banchi ricoperti di polvere e ampie aree inagibili. Il villaggio è una delle tre località da cui Israele ha accettato di ritirarsi nell’ambito di un accordo che prevede il disarmo del gruppo Hezbollah. Gli abitanti hanno organizzato autonomamente le operazioni di pulizia con l’obiettivo di riportare alla vita uno dei luoghi più rappresentativi della comunità.