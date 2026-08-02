Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 2 agosto 2026

Ultima ora

Iraq, milioni di pellegrini verso Karbala per l'Arbaeen

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Migliaia di pellegrini sciiti hanno raggiunto Karbala, in Iraq, per celebrare l’Arbaeen, la ricorrenza che conclude i 40 giorni di lutto per la morte dell’imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Molti fedeli hanno percorso a piedi per giorni le strade da Baghdad e da altre località del Paese, sotto una stretta sorveglianza delle forze di sicurezza. Le autorità prevedono un’affluenza record con visitatori provenienti da decine di nazioni, in particolare dall’Iran. Lungo il percorso, volontari offrono ai pellegrini cibo, assistenza medica e supporto logistico fino al luogo della commemorazione della battaglia di Karbala.