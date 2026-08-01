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sabato 1 agosto 2026

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Ucraina, attacco russo su Kiev causa almeno 9 vittime: le immagini della distruzione

LaPresse
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Nella notte la Russia ha lanciato un attacco missilistico balistico su larga scala contro Kiev, causando danni a edifici residenziali. L’attacco è giunto dopo le azioni ucraine di venerdì contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo. Da quando, il 18 luglio, i droni di Kiev hanno colpito per la prima volta alcune strutture, oltre una dozzina di depositi del rivenditore sono stati presi di mira da droni ucraini. Complessivamente, nove persone sono rimaste uccise e numerose altre ferite negli attacchi su Kiev.