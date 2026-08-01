Russia, esplosione in un caffè a Mosca: l'arrivo della polizia

Un’esplosione è avvenuta vicino a un caffè estivo in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e quindici feriti. “Funzionari della Direzione Generale del Ministero degli Interni russo per Mosca stanno operando sul luogo dell’incidente, nei pressi dell’edificio 1 di Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, un’esplosione si è verificata oggi intorno alle 20:10 vicino a un caffè estivo, provocando tre morti e 15 feriti di varia gravità”, ha dichiarato l’ufficio stampa. Sul luogo dell’incidente sono presenti investigatori del ministero dell’Interno e dei servizi di emergenza.