Roma, Sabina Guzzanti apre il cineforum al presidio per Spintime

Le attività sociali di SpinTime proseguono anche fuori dallo stabile. Nel terzo giorno del presidio permanente davanti all’edificio, gli abitanti e i volontari hanno trasferito in strada alcune delle iniziative che da anni animavano gli spazi occupati, trasformando il sit-in in un luogo di aggregazione aperto alla città. A inaugurare il cineforum serale è stata Sabina Guzzanti, da anni vicina alla realtà di Spin Time. Presentando la proiezione di un film dedicato alle famiglie e ai tanti bambini presenti al presidio, l’attrice ha spiegato che, non sapendo quanto durerà l’attesa, la comunità ha scelto di rendere questo periodo il più vivibile possibile continuando a proporre attività culturali e momenti di condivisione. Nel corso della giornata si è esibito anche il gruppo di danza boliviano che svolge abitualmente le proprie attività all’interno di Spin Time. Le prove si sono trasformate in uno spettacolo seguito dalle numerose persone presenti davanti allo stabile.