Messico, le alghe invadono le spiagge e penalizzano il turismo

Le alghe hanno ricoperto le spiagge lungo la costa caraibica del Messico: quantità record di sargasso hanno trasformato le acque turchesi in marrone e penalizzato il turismo. Sulle spiagge di Tulum, i visitatori hanno trovato tratti di litorale invasi dalle alghe anziché le acque cristalline che molti si aspettavano. Le autorità hanno intensificato gli sforzi per mantenere aperte le spiagge. A Puerto Morelos, la Marina messicana ha dispiegato imbarcazioni, barriere al largo e squadre di pulizia nel tentativo di intercettare e rimuovere il sargasso prima che raggiunga le spiagge.