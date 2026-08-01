Incendi in Grecia, decine di persone evacuate via mare

Venerdì, la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco greci hanno avviato un’evacuazione via mare per le persone rimaste bloccate a causa di un incendio fuori controllo sulla terraferma greca, a ovest di Atene; si tratta di uno dei numerosi roghi attualmente in corso in diverse zone del Paese. Le immagini provenienti dalla zona di Agios Vasilios, in Beozia, mostrano le fiamme divorare la vegetazione e le operazioni di spegnimento in corso. L’incendio è alimentato da venti di burrasca che impediscono ai velivoli antincendio di sorvolare l’area. La Guardia Costiera ha riferito che un’imbarcazione dei Vigili del Fuoco e alcune barche private hanno evacuato 120 persone dalla zona, trasportandole verso una spiaggia vicina, al riparo dal fronte del fuoco.