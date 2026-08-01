Amsterdam, al Pride la parata delle barche sui canali

Centinaia di migliaia di persone si sono radunate lungo i canali di Amsterdam, nei Paesi Bassi, sabato, per assistere alla parata delle barche, momento clou del Pride che quest’anno si è tenuto appena una settimana dopo l’attacco terroristico al Pride di Berlino, in Germania, con un morto e 29 feriti, dopo che una vettura guidata da un 21enne jihadista, ha travolto la folla. I partecipanti in costume hanno navigato a bordo di 80 imbarcazioni decorate a festa, salutando gli spettatori mentre la musica techno risuonava dagli altoparlanti lungo il percorso.