Terra dei Fuochi, Mantovano: “Controlli raddoppiati e sequestri quasi triplicati”

“Confrontando i primi sette mesi del 2026 con i primi sette mesi del 2025, le attività e i siti produttivi controllati sono passati da 372 a 756. Quindi siamo al doppio. Le attività e i siti produttivi sequestrati sono passati da 178 nel 2025 a 425 nel 2026, quindi siamo a quasi il triplo”, ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al termine della Cabina di regia sulla Terra dei Fuochi svoltasi nella Prefettura di Napoli. “Su un versante così incisivo per la salute dei cittadini, passare da 4 a 52 arresti in un anno è certamente qualcosa che va a vantaggio non dei criminali che sversano rifiuti speciali, ma dei cittadini, che vedono elevato il livello di contrasto e quindi anche di deterrenza. Se capita che in un’area bonificata arrivino poi i dipendenti di una ditta edile e sversino dei rifiuti, significa che il lavoro da fare non coinvolge soltanto le istituzioni: coinvolge tutti”, ha aggiunto Mantovano. “Ad oggi, non solo sugli assi viari ma su tutte le altre zone territoriali, sono state tolte più di 10mila tonnellate di rifiuti, che si traducono in più di 14mila metri cubi”, ha spiegato il commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, il generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà. “Adesso ci sarà un nuovo intervento normativo nel mese di settembre, dove abbiamo previsto una dotazione di 200 milioni per il commissario, per partire con le attività di bonifica vera e propria e di messa in sicurezza delle aree, che è la parte anche più dispendiosa, che costa di più”, ha concluso la viceministra dell’Ambiente, Vannia Gava.