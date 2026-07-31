Spin Time, prosegue il presidio: lunedì incontro con la proprietà

Acquistare lo stabile per intero e far entrare al più presto le famiglie dentro lo Spin Time assicurando nel frattempo a queste la massima assistenza. E’ l’obiettivo fissato dal Comune per uscire dall’empasse che oggi costringe famiglie dello Spin time, dopo l’incendio di due giorni fa, a vivere per strada. “I piani superiori – spiega l’assessore alla Casa, Tobia Zevi in un’assemblea pubblica sotto lo Spin Time – verranno dedicati alle case popolari mentre il piano terra e forse anche il primo piano verrà dedicato alle realtà associative presenti nell’occupazione. Questo nel lungo termine. Nel brevissimo dobbiamo dare assistenza a queste famiglie. Attraverso i nostri uffici, la Protezione civile, garantiremo il massimo dell’ attenzione, già oggi arriveranno nuove strutture e un macchinario che garantirà acqua fredda e aria a chi è ancora per strada”. Lunedì prossimo, ci sarà l’incontro con la proprietà.