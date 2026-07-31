Pakistan, elicotteri di soccorso proseguono la ricerca di alpinisti dispersi sul Broad Peak

Venerdì i soccorritori del Pakistan, supportati dall’esercito, hanno ritrovato quattro corpi durante le ricerche di dieci alpinisti internazionali, tra cui il famoso alpinista britannico di origine nepalese Nirmal Purja, dispersi dopo una valanga sul Broad Peak, una delle montagne più alte del mondo con i suoi 8.051 metri.

Gli alpinisti hanno perso i contatti con il campo base giovedì e i soccorritori stanno cercando di raggiungere la zona in cui hanno comunicato per l’ultima volta, ha dichiarato Karrar Haidri, vicepresidente dell’Alpine Club del Pakistan.