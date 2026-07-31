Morte Baresi, il parroco che l'accompagnò al provino col Milan: "Oggi giorno triste"

A portare Franco e Giuseppe Baresi al primo provino fu un giovane parroco che allora dirigeva l’oratorio di Travagliato, oggi ottantottenne, in paese conosciuto come don Celentano per la somiglianza con il cantante. Alla morte del difensore del Milan, annunciata venerdì mattina dal club, ha chiesto di restare dietro il soprannome. “È un momento di sofferenza ed è difficile parlare per me. Io sono molto sensibile, quindi le sofferenze le sento molto. Davanti alla morte non ho voglia di chiacchierare. Sono un po’ triste, perché c’era anche un legame di amicizia”, racconta a La Presse il sacerdote, raggiunto nel paese dove Baresi è nato l’8 maggio 1960 e ha mosso i primi passi sul campo dell’oratorio. Da lì è partito tutto: “Avevamo una squadra di ragazzini molto brava. Abbiamo invitato le altre squadre, Milan e Inter, e le abbiamo battute tutte. Così hanno scelto questi ragazzi. Erano ancora dei bambini”. Di Franco ha un ricordo preciso: “Quando lo vedevo giocare da piccolo era una meraviglia – ha detto – Il pallone era quasi più grosso di lui, eppure ci riusciva”. I due si sono rivisti allo stadio, dopo una promessa mantenuta. “Mi ha mandato a prendere e mi ha portato a vedere la partita – ha spiegato – Abbiamo chiacchierato bene, è stata una bella giornata”. Quel giorno il Milan ha perso contro il Sassuolo. Il sacerdote ha parlato anche della famiglia: “Erano papà e mamma di campagna, ma di quelli buoni – ha aggiunto – Quando le piante sono buone anche i frutti hanno la fortuna di essere buoni. Erano tre bravi fratelli”, ha concluso.