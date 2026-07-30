Ucraina, Tusk: "Nessuna indicazione che la Polonia fosse l'obiettivo del missile"

“Non ci sono motivi per ritenere che la Polonia fosse il bersaglio previsto di questo missile”. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk durante un punto stampa sul luogo in cui è precipitato un missile che ha violato lo spazio aereo polacco. Tusk ha confermato che le prime indicazioni suggeriscono che quello precipitato fosse un missile da crociera russo Kh-101. Il premier ha inoltre dichiarato che l’aeronautica militare polacca era pronta ad abbatterlo qualora avesse rappresentato una minaccia per un’area abitata e che gli Stati Uniti sono interessati a partecipare all’indagine sull’incidente.