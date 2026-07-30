Spagna, Ceuta sotto assalto: dal Marocco una marea umana a nuoto

Le autorità di Ceuta hanno chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e di far intervenire l’esercito dopo che giovedì migliaia di persone provenienti dal Nord Africa e non solo hanno attraversato il confine con il piccolo territorio spagnolo. Video girati sulla spiaggia di Tarajal mostrano folle di persone, originarie soprattutto del Marocco, che camminano lungo le dighe e corrono sulla spiaggia e sulle strade.

L’escalation al confine tra Spagna e Marocco segue un’ondata di migranti che tentano di raggiungere la piccola enclave sulla costa nordafricana, principalmente a nuoto. Le immagini ricordano la crisi di frontiera del maggio 2021, quando oltre 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni.