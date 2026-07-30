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giovedì 30 luglio 2026

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No Tav, le immagini dalla Località Traduerivi nel Comune di Susa dove si doveva svolgere il "campeggio"

LaPresse
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Con un foglio affisso poco distante dal presidio No Tav di San Giuliano, viene comunicato il divieto di “campeggio libero” nell’intero territorio dei Comuni di Susa e di Bussoleno “dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio e sino alle 7 di lunedì 3 agosto”. L’ordinanza del prefetto di Torino Donato Cafagna. Il campeggio “non è annullato”, rilancia il Movimento sui propri social, dando appuntamento a Venaus dove “montare tutti insieme” le tende. Nelle immagini la Località Traduerivi nel Comune di Susa dove si doveva svolgere il “campeggio”.