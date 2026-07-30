No Tav, le immagini dalla Località Traduerivi nel Comune di Susa dove si doveva svolgere il "campeggio"

Con un foglio affisso poco distante dal presidio No Tav di San Giuliano, viene comunicato il divieto di “campeggio libero” nell’intero territorio dei Comuni di Susa e di Bussoleno “dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio e sino alle 7 di lunedì 3 agosto”. L’ordinanza del prefetto di Torino Donato Cafagna. Il campeggio “non è annullato”, rilancia il Movimento sui propri social, dando appuntamento a Venaus dove “montare tutti insieme” le tende. Nelle immagini la Località Traduerivi nel Comune di Susa dove si doveva svolgere il “campeggio”.