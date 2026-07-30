Messina, crolla edificio a Pistunina: almeno 5 feriti, si cercano i dispersi

A Messina, nella frazione di Pistunina, nel pomeriggio un edificio è crollato parzialmente a seguito di un’esplosione. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso al Policlinico Universitario ‘Gaetano Martino’ di Messina. Sul posto operano i vigili del fuoco, che cercano alcuni dispersi con l’aiuto di squadre USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali. L’edificio coinvolto ospita delle attività commerciali, tra cui un supermercato, e delle abitazioni. Al piano terra c’erano lavori di manutenzione in corso. Alla base dell’esplosione potrebbe esserci la deflagrazione di una bombola di gas.