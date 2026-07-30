Caso Roggero, Sardone: “Spera di passare il Natale in famiglia”

“Roggero in questo momento sta seriamente riflettendo su quanto è accaduto, mi ha raccontato anche cose inerenti alla sua quotidianità e spera di poter passare il Natale con la sua famiglia, che vede una volta a settimana”. A dirlo è Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, dopo la visita a Mario Roggero nella casa di reclusione di Bollate. La moglie lo raggiungerà lunedì prossimo. “È molto focalizzato anche sulla gioielleria, perché chiuderà per tre settimane per le ferie estive – ha proseguito Sardone – Ha l’ansia che vengano fatti tutti i pagamenti”. Il gioielliere si è detto disponibile a incontrare anche esponenti dell’opposizione. “Ha detto anche che se dovesse venire qualcuno di centrosinistra a trovarlo, a vedere le condizioni e anche a conoscerlo, magari vedendo effettivamente che persona è, a lui farebbe solo che piacere”, ha aggiunto l’eurodeputata. Sul tema dei risarcimenti Sardone ha usato toni netti. “O decidiamo che quello del ladro è un lavoro come tutti gli altri e quindi lo regolarizziamo e gli facciamo magari anche pagare le tasse oppure, ragazzi, non è che il risarcimento nei confronti di un ladro o della famiglia del ladro può essere considerato alla stessa stregua di un risarcimento per una morte sul lavoro – ha detto – Un operaio che muore in un cantiere è diverso da un ladro che entra con il passamontagna per rapinare e malmena una famiglia intera”. Di grazia e di detenzione domiciliare, ha precisato, con Roggero non si è parlato. “Non me ne ha parlato della grazia o dei domiciliari, mi ha parlato dell’auspicio di poter passare il Natale, che per tutti è un momento da passare in famiglia, con la moglie, le figlie, i generi e soprattutto i nipotini”, ha concluso.