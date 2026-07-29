Stati Uniti, Fauci invocherà 5° emendamento per non testimoniare ad audizione su Covid-19

Il dottor Anthony Fauci si è appellato al Quinto Emendamento e si è rifiutato di rispondere alle domande dei senatori nel corso di un’audizione della Commissione guidata dai Repubblicani sulla sua gestione della pandemia di Covid-19. Fauci avrebbe dovuto rispondere dopo essere stato citato a comparire dal senatore repubblicano Rand Paul del Kentucky. Nel suo discorso, Fauci afferma che Paul ha una “evidente ossessione nel chiedere il mio perseguimento penale”. “L’unico motivo per cui mi sta convocando davanti a questa Commissione è quello di spingermi a dire qualcosa che possa avvalorare le sue ripetute promesse pubbliche secondo cui finirò, secondo le sue parole, ‘dietro le sbarre’”, scrive Fauci. Nel discorso aggiunge che, sebbene gli costi farlo, sta seguendo il consiglio del suo avvocato, avvalendosi del Quinto Emendamento.

Questa mossa aggiunge un nuovo elemento di tensione alle già persistenti tensioni tra Fauci e i parlamentari repubblicani riguardo alla sua gestione della pandemia da coronavirus e alle accuse di aver mentito sulle origini del Covid-19, cosa che egli nega.