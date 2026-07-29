Legge elettorale, Zaia: "Preferenze? Cittadino protagonista deve poter scegliere"

“Se vogliamo vedere il cittadino come attore protagonista della vita del suo Paese deve poter scegliersi gli amministratori e coloro che vanno a governare. Lo fa già nei Comuni, lo fa già nelle Regioni, non si capisce per quale motivo in Parlamento non si possa fare”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti fuori dalla Camera, a proposito delle preferenze nella legge elettorale.”Si è parlato di defaillance del governo perché non son passate le preferenze nella votazione”, continua ancora l’esponente leghista, “ma per me il dato più negativo che c’è di quella votazione è che la sinistra ha votato contro le preferenze”. “Leghisti tra i franchi tiratori? Ho visto che qualcuno si è avventurato a fare un calcolo, dicendo che ci sono 30 franchi tiratori. Io non so chi siano, immagino non della Lega”, risponde Zaia, che però ribadisce che “a prescindere” dai franchi tiratori, “tutta la sinistra e tutta l’opposizione ha votato contro. Quindi, i cittadini sappiano che tutta l’opposizione italiana ha votato contro il modello elettorale che prevede le le preferenze”. Sulle opposizioni, secondo cui quello dei capilista bloccati è un modello di preferenze non efficace, Zaia conclude: “Non mi risulta che la sinistra abbia proposto leggi che prevedono le preferenze”.