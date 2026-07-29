Kosovo, ritrovati resti umani nel nord del Paese: potrebbero essere persone scomparse durante la guerra

Le autorità del Kosovo hanno avviato degli scavi in ​​un villaggio del nord del Paese dopo il ritrovamento di resti umani che si ritiene appartengano a persone scomparse durante la guerra del 1998-1999. Il sito di Kalluder, nel comune di Zubin Potok, è stato quindi isolato; prima d’ora non era mai stato oggetto di scavi alla ricerca di prove di crimini di guerra.

La guerra separatista con la Serbia iniziò nel 1998, quando l’Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK) lanciò la lotta per l’indipendenza e la Serbia rispose con una brutale repressione. Il conflitto si concluse dopo che la NATO bombardò la Serbia per 78 giorni nel 1999, costringendo infine al ritiro delle sue truppe dal territorio.

Il Primo Ministro Albin Kurti ha dichiarato che le autorità devono stabilire con precisione cosa sia stato rinvenuto. “Stiamo parlando di un territorio rimasto intatto dagli scavi e della necessità di far luce sul destino delle persone scomparse”, ha affermato, presentando un rapporto sulle vittime della guerra. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, circa 1.600 persone sono scomparse durante il conflitto e risultano tuttora irreperibili.