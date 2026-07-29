Caso Roggero, Zaia: "Valutare stress psicologico per applicazione legittima difesa"

“Ho cercato di informarmi per quanto possibile e vedere anche i video. Si capisce che Roggero esce, non pensa minimamente a proteggere se stesso, va al corpo a corpo, di fatto non si nasconde dietro un’auto o una colonna per sparare. Quindi si capisce chiaramente che lì lo stress psicologico è uno stress importante. Detto questo, dobbiamo comunque ricordare che sono morte due persone. Immagino che i magistrati abbiano applicato tutte le attenuanti del caso”. Così l’ex governatore del Veneto, Luca Zaia, commentando in uscita dalla Camera dei Deputati con i giornalisti il caso del gioielliere Mario Roggero, condannato per l’omicidio di due dei tra ladri che avevano provato a svaligiare il suo negozio.

“C’è questo aspetto lo stress psicologico che può essere ulteriormente valutato, ma questo lo dobbiamo far fare a chi fa le leggi”, aggiunge l’esponente della Lega. “Allargare la legittima difesa? Se intesa come stress psicologico”, specifica Zaia, secondo cui “il caso Roggero è un caso di scuola”. “Dopodiché spetterà ai tecnici valutare fino in fondo e la politica a decidere”.

A proposito di politica, sulla possibilità di candidatura del gioielliere: “Mi sembra di capire che in questa fase non sia candidabile. Dopodiché mi fermo qua, non non so nulla di questa vicenda”.