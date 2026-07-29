Caso Roggero, La Russa: "Agire su eccesso colposo di legittima difesa"

“Caso Roggero? Secondo me questa sentenza è criticabilissima nell’entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. Faccio l’avvocato e non posso che dire questo. Non c’è nulla di male a chiedere da subito la grazia, gli auguro di uscire subito dal carcere, ma io modificherei l’eccesso colposo di legittima difesa. Creerei uno spazio normativo perché ove risulti che chi è stato molto condizionato dai fatti possa essere giudicato per eccesso di legittima difesa”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso della tradizionale Cerimonia del Ventaglio.