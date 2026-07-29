Amerigo Vespucci, il successo della tappa a Québec City

La prima tappa canadese del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 a Québec City ha registrato un’accoglienza e un’affluenza di pubblico oltre ogni aspettativa. Sono state oltre 10.000 le persone che sono salite a bordo, mettendosi in fila fin dalle prime ore del mattino. La nave scuola della Marina militare è stata la vera protagonista della manifestazione, diventando la principale attrazione dell’evento.

“La Nave Scuola Amerigo Vespucci non è soltanto un’icona di eleganza e bellezza ed un importante simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, ma è anche e soprattutto uno straordinario strumento di diplomazia, capace di costruire ponti, favorire il dialogo e rafforzare la collaborazione tra l’Italia e i suoi partner internazionali. La sua presenza in Canada rappresenta un’occasione preziosa per celebrare il partenariato strategico ed i profondi e storici legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi, accomunati dagli stessi ideali di democrazia e libertà. Sono molto grato al Comandante, all’equipaggio della Nave Scuola e a tutte le donne e gli uomini della Marina militare italiana che con dedizione, senso del dovere, sacrificio e spirito di servizio portano con onore il Tricolore e rafforzano il prestigio dell’Italia in tutti i mari del mondo”, ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo.