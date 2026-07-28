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martedì 28 luglio 2026

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Incendi in Francia, elicotteri in azione contro le fiamme

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(LaPresse) Al lavoro anche gli elicotteri per combattere gli incendi in Francia: i mezzi hanno prelevato acqua dal mare al largo delle coste per aiutare a contenere i vasti incendi che stanno colpendo il sud-ovest del Paese. Migliaia di pompieri e mezzi aerei impegnati nelle operazioni affrontano una corsa contro il tempo prima dell’aumento delle temperature, previste oltre i 35 gradi. Il rogo ha costretto circa 220.000 persone a lasciare le proprie abitazioni e ha lasciato dietro di sé campeggi distrutti, vegetazione bruciata ed edifici anneriti nella zona di Lege-Cap-Ferret.