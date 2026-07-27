Albania, tensione tra manifestanti e polizia durante le proteste contro il resort di Kushner

Lunedì si è svolta a Tirana, capitale dell’Albania, una grande manifestazione antigovernativa per il 57° giorno consecutivo. I dimostranti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Edi Rama, la sostituzione temporanea del governo, una riforma costituzionale e un impegno più deciso nella lotta alla corruzione.

I manifestanti si sono scontrati con gli agenti dopo che alcuni dimostranti avevano lanciato uova contro le auto della polizia. Alcuni sono stati arrestati e allontanati con la forza dal sito.

Le proteste erano inizialmente nate contro un progetto di sviluppo per un resort di lusso sulla costa, in un’area naturale protetta con collegamenti con investitori statunitensi. Il coinvolgimento del genero del presidente americano Trump, Jared Kushner, nel progetto ha contribuito ad alimentare il dibattito, trasformando la mobilitazione in una più ampia protesta contro il governo e contro la corruzione.