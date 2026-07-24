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venerdì 24 luglio 2026

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Usa, proteste a Madison dopo l'uccisione di un senzatetto

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L’uccisione da parte della polizia di un senzatetto, che aveva ferito un agente con un coltello opponendo resistenza all’arresto, ha scosso la capitale del Wisconsin, Madison; manifestanti e gruppi della comunità chiedono che vengano accertate le responsabilità e si ponga fine alle ingiustizie razziali. Corey Durell Ruiz, 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mercoledì su una strada cittadina; i momenti della sua morte sono stati ripresi da alcuni passanti e successivamente diffusi online. La polizia non ha reso nota l’etnia dell’agente che ha aperto il fuoco. Nei registri giudiziari del Wisconsin, Ruiz è classificato come nero o latino. Dagli atti giudiziari del Wisconsin emerge che, nell’ultimo decennio, Ruiz era stato più volte incarcerato, principalmente per reati minori quali disturbo della quiete pubblica, possesso di stupefacenti, furto d’auto, aggressione e violazione della privacy. Era stato inoltre condannato per reati più gravi, tra cui possesso di cocaina e marijuana, rapina, strangolamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.