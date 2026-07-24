Usa, proteste a Madison dopo l'uccisione di un senzatetto

L’uccisione da parte della polizia di un senzatetto, che aveva ferito un agente con un coltello opponendo resistenza all’arresto, ha scosso la capitale del Wisconsin, Madison; manifestanti e gruppi della comunità chiedono che vengano accertate le responsabilità e si ponga fine alle ingiustizie razziali. Corey Durell Ruiz, 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mercoledì su una strada cittadina; i momenti della sua morte sono stati ripresi da alcuni passanti e successivamente diffusi online. La polizia non ha reso nota l’etnia dell’agente che ha aperto il fuoco. Nei registri giudiziari del Wisconsin, Ruiz è classificato come nero o latino. Dagli atti giudiziari del Wisconsin emerge che, nell’ultimo decennio, Ruiz era stato più volte incarcerato, principalmente per reati minori quali disturbo della quiete pubblica, possesso di stupefacenti, furto d’auto, aggressione e violazione della privacy. Era stato inoltre condannato per reati più gravi, tra cui possesso di cocaina e marijuana, rapina, strangolamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.