Usa, Mamdani: "New York non ha potere di arrestare Netanyahu ma governo sì"

(LaPresse) Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha ribadito che la città non avrebbe l’autorità per eseguire un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ma ha chiesto al governo federale statunitense di intervenire. Parlando ai giornalisti, Mamdani ha fatto riferimento al mandato emesso dalla CPI nel 2024 per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità, definendo Netanyahu un «criminale di guerra» e affermando che il premier israeliano non sarebbe il benvenuto a New York. Il sindaco ha spiegato che la sua posizione riguarda in generale il rispetto dei mandati della Corte penale internazionale, non soltanto il caso di Netanyahu, e ha chiesto agli Stati Uniti di aderire alla CPI e di applicarne le decisioni. Nei giorni precedenti Mamdani aveva dichiarato che, insieme all’ufficio legale della città, stava valutando le possibilità giuridiche nel caso di una visita di Netanyahu a New York per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevista a settembre.