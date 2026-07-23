Iran, 12esima ondata di attacchi Usa contro siti militari

Prosegue l’escalation tra Stati Uniti e Iran. L’esercito americano ha annunciato di aver condotto la dodicesima notte consecutiva di attacchi, dichiarando che l’obiettivo è indebolire la capacità di Teheran di minacciare le navi civili e commerciali nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche per il commercio mondiale. Il presidente Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti distruggeranno un ponte o una centrale elettrica ogni volta che l’Iran colpirà una nave nello stretto. Sul fronte opposto, il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ha ribadito che Teheran adotterà una strategia basata sul principio dell’«occhio per occhio». Secondo i media statali iraniani, nella tarda serata di mercoledì missili statunitensi hanno colpito aree nei pressi delle città di Ahvaz, Ramshir e Andimeshk, nell’Iran occidentale. L’escalation militare continua mentre i tentativi diplomatici restano in stallo e lo Stretto di Hormuz rimane in gran parte chiuso, alimentando il rischio di nuove ripercussioni sull’economia globale e di un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia.