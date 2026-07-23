Comunali Milano, Nahum (Azione): "Calabresi ottima notizia, vince al primo turno"

“Nelle ultime c’è stata un notizia brutta, il passo indietro di Carlo Cottarelli, e una ottima la disponibilità di Mario Calabresi, una candidatura ottima che abbraccerebbe tutta la società milanese. Io credo che oggi con questa candidatura in campo, il centrosinistra dovrebbe buttarsi sul nome di Calabresi e chiudere la partita al primo turno”. Lo ha detto a LaPresse il consigliere comunale a Palazzo Marino di Azione Daniele Nahum, che ribadisce la sua contrarietà alle primarie come metodo di scelta del candidato del centrosinistra: “Noi siamo contrari alle primarie, c’è una candidatura molto forte che abbraccerebbe tutta la città e crediamo che il centrosinistra dovrebbe puntare su Calabresi”. Sull’adesione invece del capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Luca Bernardo, al partito di Roberto Vannacci, Nahum si è detto molto sorpreso: “È una bravissima persona, un profilo moderato e credo che stare con gli affiliati dell’AfD con l’estrema destra tedesca centri poco con la sua storia politica, sono molto dispiaciuto. La cosa certa è che le istituzioni democratiche respingeranno Futuro Nazionale sia a livello nazionale che a livello locale”.