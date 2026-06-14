Vannacci: "Motti dannunziani come 'memento audere semper' e 'me ne frego' parte nostra identità"

“Motto dannunziano ‘memento audere semper’ tra le radici culturali di Futuro Nazionale? Certo che c’è l’impresa di Fiume, tra l’altro l’impresa alla quale ha partecipato mio nonno e a cui sono molto legato. Certo che ci sono i motti dannunziani, come ‘memento audere semper’. Ma ce ne è anche un altro che questi signori ogni volta confondono: ‘me ne frego’”. Così Roberto Vannacci, durante la conferenza stampa a margine dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. “‘Me ne frego’ è un motto dannunziano. Quindi quando io dico ‘me ne frego’ e tutti mi dicono ‘fascista’, no, proprio per niente, è un motto dannunziano. D’Annunzio è stato il vate, il poeta della patria. Certo che fa parte della nostra identità, come tantissimi episodi storici. La storia non si cancella, non si elide, non si censura. Tutto ciò che appartiene alla nostra storia ci contraddistingue come identità del popolo italiano”, ha aggiunto Vannacci.