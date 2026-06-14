Regno Unito sequestra petroliera russa nel Canale della Manica: il video del blitz

Le forze armate del Regno Unito hanno abbordato e sequestrato una petroliera sanzionata, sospettata di far parte della cosiddetta “flotta ombra” russa utilizzata per aggirare le sanzioni sul petrolio legate alla guerra in Ucraina. L’operazione, confermata dal primo ministro britannico Keir Starmer, ha visto i commandos dei Royal Marines calarsi da elicotteri sulla nave Smyrtos nel Canale della Manica. Secondo il Ministero della Difesa britannico, si tratta della prima operazione di questo tipo guidata dal Regno Unito. La nave è stata posta sotto sequestro e rimarrà sorvegliata al largo della costa meridionale dell’Inghilterra per le indagini. L’intervento è stato condotto in stretta collaborazione con le autorità francesi, già impegnate in operazioni simili contro la flotta ombra. Secondo Londra, queste azioni colpiscono direttamente le risorse che sostengono l’aggressione russa in Ucraina e ne riducono la capacità di minacciare la sicurezza europea e globale. La petroliera, battente bandiera del Camerun, era partita il 5 giugno dal porto russo di Ust-Luga, diretta a Port Said, in Egitto. Le autorità britanniche stimano che la Russia utilizzi centinaia di navi per eludere le sanzioni internazionali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Regno Unito per la sua “ferma determinazione”, sottolineando come la riduzione dei proventi energetici russi sia fondamentale per limitare la guerra. Zelensky ha inoltre invitato l’Europa a rafforzare il quadro normativo, non solo per il sequestro delle petroliere e la limitazione delle spedizioni di petrolio, ma anche per la possibile confisca delle risorse trasportate.