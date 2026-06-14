Nba Finals 2026, spari a Times Square dopo la vittoria dei Knicks: il video sui social

La vittoria dei New York Knicks ha trasformato Broadway in una notte di festa e caos: la squadra ha conquistato il primo titolo NBA dopo 53 anni, scatenando celebrazioni sfociate però in disordini e violenze. All’esterno del Madison Square Garden, migliaia di tifosi riuniti davanti ai maxischermi hanno esultato per la rimonta dei Knicks, capaci di battere gli Spurs in gara-5 delle Finals dopo essere stati sotto anche di 16 punti. Ma l’entusiasmo si è rapidamente trasformato in tensione nelle strade di New York. Nel cuore di Times Square, gruppi di persone hanno iniziato a scontrarsi con la polizia, rompendo parabrezza, arrampicandosi su impalcature, semafori e statue, e salendo persino su autobus scolastici. Alcuni hanno tentato di salire su un camion dei pompieri in movimento, mentre uno dei mezzi è stato successivamente dato alle fiamme. La situazione è ulteriormente degenerata nelle prime ore del mattino, quando sono stati uditi colpi d’arma da fuoco nei pressi della 42esima strada e Broadway. Testimoni hanno riferito di almeno sette spari, con diverse persone costrette a cercare riparo. Secondo la polizia di New York, al momento non risultano feriti, ma sono stati effettuati diversi arresti. Il bilancio definitivo degli interventi è atteso nelle ore successive.