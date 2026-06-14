Migranti, Vannacci: "Pronti a invitare comitato 'Remigrazione' in Parlamento"

“Invitare il Comitato Remigrazione in Parlamento? È una cosa che se mi verrà rivolta direttamente da chi sta proponendo quest’iniziativa di legge popolare prenderemo in esame, perché no? È il culmine della democrazia, una proposta di legge di iniziativa popolare, che nasce dal popolo, non vedo perché debba restare fuori dal Parlamento a prescindere da chi la porta avanti e da chi se ne fa testimone. Questo è il popolo italiano, che è sovrano. Quindi quando mi sarà rivolta la domanda direttamente la prenderemo in esame, ma non vedo motivo di chiusura”. Così Roberto Vannacci, durante la conferenza stampa a margine dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale, a Roma. “Perché non ero al corteo organizzato dal ‘Comitato Remigrazione e riconquista‘? Perché non vado a tantissimi cortei, io porto avanti Futuro Nazionale e non ho mai partecipato a cortei che non siano stati quelli di Futuro Nazionale”, è la risposta del generale a Luca Marsella, leader del comitato, che ieri ne lamentava l’assenza in piazza. Vannacci esprime comunque “solidarietà e simpatia nei confronti del corteo”, sottolineando anche come non si siano manifestate tensioni di nessun tipo.