Ginevra, la marcia di protesta contro il G7 che si terrà in Francia

Domenica migliaia di manifestanti si sono radunati a Ginevra, in Svizzera, per protestare contro il prossimo G7. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi omologhi terranno un vertice a partire da lunedì nella vicina Francia. La protesta si è tenuta in un parco nei pressi del lago, da cui è poi partita una marcia per tutta la città. Gli organizzatori della protesta hanno stampato un manuale per i manifestanti che includeva una mappa del perimetro di sicurezza, consigli su come prepararsi per la marcia e indicazioni su come comportarsi in caso di fermo da parte della polizia. Le autorità svizzere e francesi hanno dispiegato migliaia di agenti di polizia per garantire la sicurezza del vertice di tre giorni che avrà inizio lunedì nella località turistica di Evian-les-Bains, in Francia.