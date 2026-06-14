Futuro Nazionale, Vannacci: “Ho ancora amici in Russia, ma non tra dirigenti”

“Se ricevo finanziamenti dal Cremlino? Mi piacerebbe tanto avere una villa in Crimea, ma non ce l’ho. Se ne sa qualcosa me lo dica, almeno ci andrei in vacanza. Non ho assolutamente finanziamenti dal Cremlino e, peraltro, tutti i finanziamenti al partito sono trasparenti e riportati così come lo prevede la legge”. Così Roberto Vannacci, durante la conferenza stampa a margine dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. “Semplici contatti? Con chi, con Putin? Ogni tanto lo chiamo per augurargli buon appetito”, risponde ironicamente il generale, che poi chiarisce: “non ho contatti con esponenti altolocati dell’apparato dirigente russo”, spiegando che invece mantiene “qualche contatto ancora con delle amicizie di russi che ho incontrato quando ho abitato per quasi due anni a Mosca, ma sono quasi tutte persone che svolgono lavori comuni”. “Ho ancora delle amicizie e delle conoscenze in Russia, ci mancherebbe”, ribadisce. Quando gli fanno notare che la frase sulla villa in Crimea era un lapsus, in quanto la Crimea è un territorio conteso tra Russia e Ucraina, risponde: “Non è in Russia, ha ragione. Allora a Novorossijsk, sul Mar Nero“.