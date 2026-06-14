Futuro Nazionale, Ravetto: "Parole di Vannacci su femminicidio? Con reato, vita uomo e donna ha valore diverso"

“Vannacci ha detto che i reati non si devono costruire sulla sessualità del reo, altrimenti passa la il principio che la vita di una donna e quella di un uomo hanno un valore diverso ha detto”. Così Laura Ravetto, deputata di Futuro Nazionale, rispondendo alle domande dei cronisti sulle dichiarazioni di Roberto Vannacci secondo cui il reato di femminicidio non dovrebbe esistere, al termine dell’assemblea costituente del partito a Roma.

A chi le faceva notare di aver votato, in qualità di parlamentare della Lega, quella stessa legge, risponde: “Internamente io ho fatto tutte le considerazioni interne sul fatto che per me fosse incostituzionale, proprio perché c’era questo problema. Poi si è scelta la strada dell’unanimità. Però io la riflessione del generale la ritengo assolutamente condivisibile”. “L’aggravante è un’altra cosa, da giurista le dico che le capisco. Dire che la vita di un uomo è quella di una donna non hanno lo stesso valore no. Sembra quasi un modo per dire che la donna sia un essere inferiore e va trattata diversante”, conclude.