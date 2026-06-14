Francia, le misure di sicurezza in vista del G7 di Evian-les-Bains

Imponenti operazioni di sicurezza nei dintorni della località turistica francese di Evian-les-Bains, in vista del vertice del G7 in programma dal 15 al 17 giugno. Sono stati dispiegati circa 10.000 agenti di polizia provenienti da tutta la Francia, in vista dell’incontro previsto per lunedì tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli altri leader. I preparativi sono in corso mentre domenica a Ginevra sono scoppiate proteste contro il vertice. I manifestanti hanno lanciato pietre contro la polizia antisommossa, che ha risposto con gas lacrimogeni. I leader al vertice discuteranno del Medio Oriente, dell’Ucraina e degli squilibri economici globali.