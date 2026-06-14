Francia, la protesta degli attivisti di Oxfam travestiti da leader del G7

A Publier, in Francia, gli attivisti di Oxfam hanno organizzato una manifestazione in cui alcune persone, vestite da leader mondiali, hanno inscenato una protesta in vista dell’apertura del vertice del G7. La manifestazione ritraeva i leader del G7 in piedi attorno a un bidone della spazzatura traboccante, pieno di cartelle giganti scartate con le scritte «disuguaglianze di genere», «clima» e «tassare i ricchi», denunciando l’omissione di tali questioni dall’ordine del giorno del vertice che avrà inizio lunedì. La direttrice esecutiva dell’organizzazione per la Francia, Cecile Duflot, ha affermato che la protesta mirava a «dimostrare che si sta svolgendo un vertice del G7 mentre, su richiesta di Donald Trump, questioni assolutamente cruciali vengono escluse dall’ordine del giorno: i diritti umani, l’uguaglianza di genere e, ovviamente, il clima». Ha inoltre criticato il divario tra la spesa militare e gli aiuti umanitari nei paesi del G7. «Meno dell’1% della spesa militare dei paesi del G7 è destinata agli aiuti umanitari», ha affermato Duflot.