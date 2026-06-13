Mondiali 2026, il Brasile debutta e la torcida invade Times Square a New York

Il Brasile debutta ai Mondiali 2026 sabato a mezzanotte contro il Marocco, nella prima partita del gruppo C al Met Life Stadium nel New Jersey, alle porte di New York e la colorata e festosa tifoseria ha invaso pacificamente la Grande Mela, affollando uno dei luoghi simbolo della città, la centralissima Times Square. La Selecao è guidata da Carlo Ancelotti sul quale i fan della nazionale verdeoro ripongono grandi speranze affinchè porti la sesta Coppa del Mondo nella bacheca della nazionale del paese sudamericano.