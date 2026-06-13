Los Angeles, Beckham riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Venerdì a Los Angeles, la leggenda del calcio David Beckham ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Beckham è stato il primo calciatore inglese a vincere titoli di campionato in quattro paesi: Inghilterra, Spagna, Stati Uniti e Francia. In vent’anni di carriera ha militato nel Manchester United, nel Real Madrid, nel Milan, nel LA Galaxy, nel Paris Saint-Germain e nella nazionale inglese. Nel 2018 è diventato comproprietario dell’Inter Miami CF, club della Major League Soccer, e cinque anni dopo ha contribuito all’ingaggio di Lionel Messi, probabilmente il calciatore più famoso al mondo. La squadra ha poi vinto la MLS Cup nel 2025. La stella di Beckham, che rientra nella categoria “Sports Entertainment”, è la 2.849esima sulla Hollywood Walk of Fame.