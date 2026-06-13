Londra, a Buckingham Palace la parata per il compleanno di Re Carlo

Il Regno Unito celebra il compleanno di Re Carlo, che sabato compie 77 anni. Il sovrano ha sfilato su una carrozza per la tradizionale parata del Trooping the Colour a Londra, da Buckingham Palace lungo il Mall, tra due ali di folla, scortato dalla Guardia Reale a cavallo. Accanto al primogenito della Regina Elisabetta II, la Regina Camilla. Presenti anche altri membri della Famiglia Reale, il principe di Galles William (a cavallo con l’uniforme delle Guardie Gallesi) e la principessa del Galles, Kate, su un’altra carrozza, con i figli George, Charlotte e Louis, i duchi di Edimburgo con il principe Edoardo, a cavallo con l’uniforme delle Scots Guards e la principessa reale Anna, sorella di Carlo, a cavallo. 1.400 i soldati che hanno preso parte alla cerimonia.