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sabato 13 giugno 2026

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Londra, a Buckingham Palace la parata per il compleanno di Re Carlo

LaPresse
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Il Regno Unito celebra il compleanno di Re Carlo, che sabato compie 77 anni. Il sovrano ha sfilato su una carrozza per la tradizionale parata del Trooping the Colour a Londra, da Buckingham Palace lungo il Mall, tra due ali di folla, scortato dalla Guardia Reale a cavallo. Accanto al primogenito della Regina Elisabetta II, la Regina Camilla. Presenti anche altri membri della Famiglia Reale, il principe di Galles William (a cavallo con l’uniforme delle Guardie Gallesi) e la principessa del Galles, Kate, su un’altra carrozza, con i figli George, Charlotte e Louis, i duchi di Edimburgo con il principe Edoardo, a cavallo con l’uniforme delle Scots Guards e la principessa reale Anna, sorella di Carlo, a cavallo. 1.400 i soldati che hanno preso parte alla cerimonia.