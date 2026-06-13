Iran, Araghchi: "Ecco i passi per l'accordo con gli Usa per finire la guerra"

Venerdì il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che entrambe le parti stanno lavorando alla firma di un accordo preliminare che porterebbe alla fine della guerra con gli Stati Uniti. Abbas Araghchi ha affermato che i termini relativi al programma nucleare iraniano saranno definiti nei 60 giorni successivi al raggiungimento dell’accordo preliminare. Ha aggiunto che l’accordo porrebbe fine alla guerra «su tutti i fronti, compreso il Libano». Da inizio marzo Israele sta combattendo in Libano contro la milizia Hezbollah, alleata dell’Iran. Israele non è parte dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e i suoi leader hanno dichiarato di non avere intenzione di lasciare il Libano.

Araghchi ha affermato che le discussioni sulla “questione nucleare” sono state “rinviate” a una fase successiva dei negoziati. «Non è stato possibile avere una discussione significativa [sulla questione nucleare] e alcune delle proposte [degli Stati Uniti] avanzate erano inaccettabili», ha detto. Venerdì mattina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono vicini alla firma di un accordo con l’Iran per porre fine alla guerra, con un memorandum d’intesa che dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni.