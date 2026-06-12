Ucraina, droni russi su Kiev e Mikolaiv: le immagini dei soccorsi

In Ucraina gli attacchi con droni russi avvenuti nella notte e nella mattinata di venerdì hanno ferito una persona nella città meridionale di Mykolaiv e provocato un vasto incendio in una struttura infrastrutturale nel distretto di Boryspil, nella regione di Kiev. Sul posto sono intervenute squadre di soccorso, tra cui specialisti in radioprotezione. I vigili del fuoco hanno domato un incendio di 2.000 metri quadrati dopo che un drone ha colpito un sito infrastrutturale nel distretto di Boryspil. L’Aeronautica Militare ucraina ha dichiarato di aver neutralizzato 102 dei 117 droni lanciati dalle forze russe durante la notte.