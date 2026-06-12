Thailandia, la principessa Bajrakitiyabha è morta a 47 anni: la veglia fuori dall'ospedale

È morta a 47 anni la principessa della Thailandia Bajrakitiyabha Mahidol, figlia maggiore del re Maha Vajiralongkorn e figura di primo piano della famiglia reale. Lo ha annunciato il Bureau of the Royal Household, precisando che la principessa è deceduta giovedì sera in un ospedale di Bangkok, dove era ricoverata dal 2022 dopo essere caduta in stato di incoscienza a causa di una grave infezione. Avvocata di formazione e impegnata nella riforma della giustizia, Bajrakitiyabha era nota soprattutto per i progetti a sostegno delle detenute e per il suo ruolo nelle iniziative delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne. I suoi sforzi contribuirono all’adozione delle ‘Bangkok Rules’, standard Onu per il trattamento delle detenute. Il primo ministro Anutin Charnvirakul ha definito la sua morte “un dolore immenso per l’intera nazione”, ricordandola come “un orgoglio della Thailandia” e un simbolo di giustizia, uguaglianza e impegno civile.