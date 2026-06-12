Silvio Berlusconi, Tajani: "Uomo straordinario e grande europeista"

“La scomparsa di Silvio Berlusconi per me personalmente è stata una grande perdita, un uomo con il quale ho lavorato per tanti anni. Voglio ricordare l’aspetto umano, oltre quello politico”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza dei consoli d’Italia alla Farnesina, in occasione dei tre anni della scomparsa del Cavaliere. “Ho raccolto il testimone di Forza Italia ma non sono l’erede di Berlusconi. Ho voluto togliere dallo statuto il ruolo di presidente, il presidente è lui e basta. Però anche dal punto di vista umano voglio sottolineare quello che lui ha dato a tanti anche nei momenti difficili: una parola buona, una disponibilità, un cenno, un abbraccio, un sorriso, un gesto. Era una persona straordinaria. Credo che abbia anche permesso al nostro Paese di alzare la bandiera dei valori liberali, cristiani, riformisti, garantisti, anche europeisti, atlantisti. Ricordiamo il suo ultimo messaggio poche settimane prima di morire, un messaggio fortemente europeista“, ha concluso Tajani.