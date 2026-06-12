Nasce Progetto civico Italia, Onorato: “Noi nel campo largo, terzo polo ininfluente”

“Oggi nasce formalmente Progetto civico Italia, ma in realtà sono mesi che giriamo l’Italia, si tratta di migliaia di persone, 685 amministratori, 400 comitati civici, una ventata di freschezza che può portare una grande novità nel campo del centrosinistra”. Alessandro Onorato, annuncia l’apertura del nuovo partito che si schiererà nel campo del centro sinistra. “Noi aggiungiamo qualcosa – spiega Onorato a margine dell’assemblea all’Eur di Roma- non portiamo divisioni, noi vogliamo contribuire alla rinascita dell’Italia, il nostro campo politico è chiaro, è quello che promettiamo. L’acronimo, come potete immaginare è PCI – scherza Onorato, per tutti quelli che dicono che siamo la destra della sinistra, non è male”. Noi – prosegue- crediamo che oggi più che mai si debba decidere se stare nel centrodestra o nel centrosinistra, mi sembra che il terzo polo rischia di essere ininfluente. Oggi ci sono due campi netti, o con Trump o contro Trump, o per ricostruire un’Italia tradita dalle promesse o coi falsi patrioti. Noi abbiamo più di 10 mila iscritti veri, non finti, non a mail, proprio che si sono iscritti e le loro storie sono storie di una moltitudine di persone che vengono da percorsi diversi, chi è stato sempre civico, chi aveva creduto in una sinistra e chi aveva creduto in esperienze di centro, c’è un dato unico che ci unisce, la voglia di fare e il fatto che ci riconosciamo in tutti i partiti che sono oggi nel centrosinistra. Per questo siamo un valore aggiunto, per questo possiamo portare la freschezza di cui parlavo”.